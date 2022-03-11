صارم يخوض مغامرة جديدة في “رسالة شوق”.. “عاشق ملاه الخوف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تعاونه مع كبار الفنانين في الخليج وتوقيعه ألحان باقة من أجمل الأغنيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، يخوض الفنان السعودي صارم مغامرة فنية جديدة مع طرح أوّل أغنية خاصة له بعنوان “رسالة شوق”.

أغنية “رسالة شوق” من ألحان صارم وكلمات أحمد الأطلس، وتوزيع أمجد معتز.

تنتمي الأغنية إلى الأعمال الرومانسية، إذ تحمل أجمل صور الفراق والشوق للحبيب، ويقول فيها صارم: “أبكتبلك رسالة شوق يا الغالي رسالة فارقة عن باقي المألوف طريت فبالي وما غيرك فبالي متى بتحس في عاشق ملاه الخوف”.

وأعلن الفنان صارم عن صدور الأغنية من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “رسالة شوق أغنيتي الأولى متوفرة على جميع المنصات الموسيقية وقناتي بموقع يوتيوب أتمنى تشاركوني هالمغامرة الجديدة وتنال الأغنية إعجابكم”.

وحصدت أغنية “رسالة شوق” تفاعلًا واسعًا فور صدورها فاقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، محققةً نسبة مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة.

يذكر أن الفنان صارم أطلق أغنية “رسالة شوق” على جميع المواقع الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”، بالتعاون مع شركة “ذا بيسمنت ريكوردز” المتخصصة بالتوزيع الموسيقي الرقمي، والتي تضم نخبة من أهم الفنانين العرب والأجانب.