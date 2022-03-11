شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تستمتع بالإجازة مع بناتها: أجمل الأوقات اللى بحس فيها بسعادة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة حلا شيحة، صورًا متنوعة تجمعها مع ابنتيها أثناء استمتاعهن بقضاء إجازة نهاية الأسبوع فى النادى، وشاركت حلا، صورها وبناتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، والتى ظهرت معهن على "تراك" الركض، وعلقت عليها، "من أجمل الأوقات اللى بحس فيها بسعادة مع الأولاد، ربنا يحفظ ولادنا كلنا يارب.. الحمد لله دايمًا".

تدوينه حلا شيحة على صورها مع ابنتيها

فى المقابل، تفاعل نجوم الوسط الفنى مع الصور، حيث علقت الفنانة جومانا مراد، بقولها، "أمين يا حبيبتى.. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، كما قالت بوسى شلبى، فى تعليقها على الصور: "كل سنة وأنتي طيبة يا حيوتة"، كذلك شاركت الفنانة نسرين إمام، بقولها: "ما شاء الله تبارك الله الرحمن وحشتونى".



حلا شيحة مع ابنتيها

ومن وقت لآخر، تظهر حلا شيحة، فى حالة نشاط وتفاعل مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى، حيث وجهت حلا شيحة، الخميس، رسالة فخر واعتزاز بالمرأة بمناسبة يومها العالمى، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ونشرت صورا تجمعها بابنتها وشقيقتها وعلقت عليها بـ "بمناسبة يوم المرأة العالمى حسيت انى حابة اشارك جمهورى الغالى بمعنى حسيته.. أد إيه دور المرأة فى اسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اى حاجة تانية".

وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم كونى فخورة إنك أُم وأنك قادرة أنك تحققى المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكى دايمًا متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أى حاجة ولادنا محتاجنا فى حياتهم بالحب والحنان والاحتواء فى زمن بقى أصعب من اللى قبله.. اعملى حاجة بتحبيها وحبى نفسك أولاً وربى أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".