شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "أحلام سعيدة" يحتفلون بعيد ميلاد يسرا داخل اللوكيشن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلادها فى كواليس مسلسلها الرمضانى المقبل "أحلام سعيدة"، وظهر أبطال العمل فى فيديو من إهداء أسرة العدل جروب تتمنى لها عيد ميلاد سعيد وأحلام سعيدة طوال حياتها، ورسائل تهنئة لها داخل لوكشين التصوير، وظهر فى الفيديو مخرج المسلسل ووجه لها كلمة وقال: "دايمًا بتفاجئينا وبحبك أكتر فى الكوميديا اللى الناس مبتتوفعوش منك كل سنة وانتى طيبة ياروح قلبى".

ووجهت النجمة غادة عادل كلمة للنجمة يسرا وظهرت فى نفس الفيديو وقالت: "أحلى وأجمل وأجدع وأطيب قلب، جوا ومن برا واحد، كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتنا السنة دي، وكل أحلامي السعيدة بتتحقق معاكي".

كما وجه المنتج جمال العدل، رسالة تهنئة للفنانة يسرا، قائلاً: "حبيبتي يا يسرا، وكل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وأنتي جميلة، ودايمًا متألقة وناجحة، ودايما مع بعض، وانتي عارفة كويس إن أنا بيني وبينك الحب كله والود كله والنجاح كله".

وذكرت شيماء سيف: "جميلة، وكل سنة وأنتي حبيبتي وروح قلبي، بينما قالت الفنانة مي كساب: حنينة وطيبة وكريمة".

ويستعد فريق العمل للسفر إلى محافظة أسوان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، ويكثف مخرج العمل عمرو عرفة حاليا تصوير المشاهد الداخلية لإنهاء أكبر قدر من التصوير قبل حلول شهر رمضان، والعمل من إنتاج جمال العدل، وتأليف هالة خليل، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام2014. وتعمل النجمة يسرا ضمن أحداث العمل فى مدرسة أنترناشيونال خلال أحداث مسلسل "أحلام سعيدة"، وتظهر فى دور مدرسة وتعانى من بعض الأزمات فى حياتها، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى، التى تدور أحداثه حول 3 صديقات ويتعرضن لمواقف طوال حلقات المسلسل، وكل واحدة لها شخصية مختلفة عن الأخرى. وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

غادة عادل



يسرا والمخرج شريف عرفة