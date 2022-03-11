شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: "اللهم فى يوم الجمعة ضاعف لهم أجر كل خير عملوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، صورة من مرحلة الشباب لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بالدعاء لهما، "اللهم في يوم الجمعة ضاعف لهم أجر كل خير عملوه في حياتهم، وتقبل دعواتنا لهم، وارحمهم وأسعدهم وصبرنا علي فراقهم يا أرحم الراحمين".



حساب دنيا سمير غانم



سمير غانم ودلال عبد العزيز

وسبق أن شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها صورة قديمة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وهما يحتضان بعضهما، مؤكدة أنها أفضل قصة حب من وجه نظرها.

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة التى نشرتها لوالديها الراحلين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكما ويسعدكما مع بعض فى الجنة بإذن الله".