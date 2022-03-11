شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر لكل بطل من أبطال مسلسل "راجعين يا هوى" فى 14 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج صناع وأبطال مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد النبوى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، للعمل بطرح البوسترات المنفردة لكل بطل من أبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي الذى يضم كل الفنانين المشاركين في البطولة وذلك تمهيدًا لعرضه على قناتى cbc وdmc في شهر رمضان.

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

وكان مؤلف المسلسل، محمد سليمان عبد الملك، قد صرح خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، إن معدلات تصوير "راجعين يا هوى" جيدة للغاية، متمنيا أن يكون فريق العمل "خفيف" على المشاهدين خلال شهر رمضان، حي ثمن المقرر أن يذاع المسلسل على شاشة "dmc".

وأضاف عبد المالك:" العمل يضم عدد كبير من الأبطال والنجوم الكبار، ونتمنى أن يتم الانتهاء من التصوير في الوقت المناسب استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، موضحاً:"إعادة تقديم عمل يحمل اسم قامة كبيرة "أسامة أنور عكاشة" رحمه الله، هي مسؤولية ضخمة لأن اسمه مرتبط بأعمال ضخمة وعظيمة في تاريخ الدراما، كما أنه أستاذي ومعلمي، على الرغم من أنني لم أتعامل معه وجها لوجه، وأعتقد أن تقديم هذا العمل، هو رد الجميل لهذا الأستاذ الكبير".



خالد النبوى



نور



هنا شيحة



احمد بدير



انوشكا



وفاء عامر



اسلام ابراهيم



اسلام جمال



اية سماحة



شريف حافظ



طارق عبد العزيز



مصطفى درويش



مى ابو ضيف