نبيل الشاذلي لـ"الخليج 365": الجمهور أحب "تمساح النيل".. ولم أفكر باحتراف التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المخرج نبيل الشاذلي عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلمه الوثائقي "تمساح النيل" والذي يتناول سيرة السباح العالمي عبداللطيف أبو هيف.

وقال نبيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم لم يكن مملا على الإطلاق، ومن شاهدوه أحبوه وأحبوا تطوراته، وكانوا سعداء جدا من الشخصية ومن رسائل الفيلم"، لافتا إلى أن ردود الفعل التي جاءته كانت إيجابية، وأن هناك شباب كانوا لا يعرفون شيئا عن البطل العظيم، والفيلم ساعدهم في التعرف عليه.

وعبر نبيل عن ندمه أن الفيلم الذي استغرق سنوات طويلة في إعداده والتحضير له، لم يخرج للنور قبل توقيت عرضه، خاصة وأنه كان يتمنى أن يكون العرض في حياة أبو هيف، وأن يشاهد الأخير العمل بنفسه.

وعن توقعاته تجاه رد فعل أبو هيف إذا كان على قيد الحياة وشاهد العمل في صورته النهائية، قال "كان هيعجبه وكان هيبقى سعيد برد فعل الناس بالفيلم وشخصيته وإنسانيته".

نبيل شارك مؤخرًا في فيلم تسجيلي أخرجته ابنته سارة الشاذلي، بعنوان "العودة" وفيه تحدثت عن فترة العزل المنزلي التي عاشتها مع والدتها ووالدها وقت انتشار فيروس كورونا في الفترة الأولى من ظهوره، وعن التجربة يقول "لم أكن على علم بأن التصوير الذي تقوم به سارة سيكون لفيلم، اعتقدت أنها تفعل ذلك من أجل تسجيل لحظات تجمعها بالعائلة وقت الكوفيد، لتستعيدها في المستقبل، وعندما عرفت أن الفيلم سيضم المشاهد التي صورتها للأسرة سعدت جدا".

ونفى نبيل أن يكون فكر من قبل في احتراف التمثيل، موضحا "لم أفكر اطلاقا في احتراف التمثيل، طول عمري أعمل بالإنتاج مع يوسف شاهين وغيره، لكن لو اتعرض عليا دور حلو وفيه رسالة في العمل وفلوس كويسة –ضاحكا- بالدولار ممكن أمثل"، كما أكد أنه لا يعمل حاليا على مشروع فني جديد.

جدير بالذكر أن فيلم "تمساح النيل" عُرض مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.