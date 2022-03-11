في عيد ميلادها.. تامر حبيب لـ يسرا: "يا نعمة ربنا على كل اللي عرفوكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المؤلف تامر حبيب، رسالة للفنانة الكبيرة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 10 مارس من كل عام.

ونشر حبيب، صورا تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحبك حب يا ست انتي، عقبال مليون سنة وانتي أسعد وأطيب وأحن وأجدع وأحلى قلب في الدنيا.. يا نعمة ربنا على كل اللي عرفوكي.. بحبك أوي".

وتشارك يسرا في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "أحلام سعيدة".

كانت قناة ON قد كشفت عن عرضها مسلسل "أحلام سعيدة" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المسلسل يشارك في بطولته غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ومن إنتاج جمال العدل.