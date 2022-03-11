حورية فرغلي: تزوجت 3 شهور وهيثم أحمد زكي كان بيصعب عليا واتخانقت معاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن تجربة زواجها السابقة، وأيضا تجربتها مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت حورية، ببرنامج "حبر سري": "أنا متخانتش بحياتي، واتجوزت 3 شهور بس وكنت مخطوبة قبلها من حب عمري ومات قبل فرحي بيوم ولما جيت مصر.. ماما كانت عايزة تطلعني من اللي أنا فيه فدخلتني مسابقة ميس ايجيبت وكانت بتاخدني النادي كل يوم وهو شافني في النادي واتعرف على مامي واتقدم لي وحصل جواز ومكنش فيه حب وإحنا أصحاب قوي على فكرة لحد دلوقتي وبيحلف بالبامية بتاعتي وهو اتجوز وخلف ومبسوط وأنا مبسوطة إني شفته مبسوط".

وحكت حورية، عن تجربتها مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "قابلت هيثم أحمد زكي في بروفات كف القمر وقربنا من بعض وبصراحة كان بيصعب عليا قوي لأنه كان على طول هادي وساكت وساعات ممكن تلاقيه قاعد لوحده وعينيه مدمعة وأنا كنت عايزة أقرب منه وأنكشه فحصل إن أنا طبعا بحبه جدا وكان بالنسبة لي زميل عزيز وأكتر شوية بس هو ارتبط بيا أنا أكتر عاطفيا بس مكنش ينفع لأن أنا أكبر منه بــ 6 سنين وأنا مقدرش".

وأضافت: "بسبب التجربة بتاعت هيثم دي أنا لا يمكن اتجوز واحد أصغر مني بيوم أنا حسيت بحاجة طبعا ودماغي قالت لا إزاي وفعلا آخر مرة اتكلمت معاه سبب إني مكلمتوش تاني قالي باي باي يا طنط، وأخدت كلمة طنط دي جامد قوي ومكنش بيهزر وكانت خناقة وأنا قولت أوكيه خلاص".

وأكدت حورية، أنها لا تعيش قصة حب حاليًا: "في سن معين عايزة تحبي وتتحبي والحب ده زي الهوا وانتي تعرفي البنت بتحب ولا لأ من عينيها لما عينيها تبقى بتبرق ومبتسمة وبيبان عليها إنها في علاقة، وأنا للأسف بعيدة عن الحاجات دي بقالي كتير حتى مبتعاكسش في الشارع".

وأضافت: "أنا هييجي يوم عليا والجمال هيروح وهقعد في البيت وأنا مش هشد وأنفخ وأحب إني لما أبطل تمثيل يبقى عندي أسرة ونصي التاني أقضي بقيت حياتي معاه".

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل "أيام" والذي عُرض بداية من يوم 23 نوفمبر 2021، على منصة "شاهد"، مع النجوم: شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندا موسى، مي القاضي، وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، ومحمد دسوقي وغيرهم، وتدور أحداثه في 45 حلقة، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.