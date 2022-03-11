أحدث ظهور لـ حلا شيحة بصحبة طفلتين في أحد النوادي الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة حلا شيحة بصحبة طفلتين داخل أحد النوادي الرياضية، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حلا، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل الأوقات اللي بحس فيها بسعادة مع الولاد ربنا يحفظ ولادنا كلنا يا رب.. الحمد لله دايماً".

واحتفلت حلا شيحة مؤخرا باليوم العالمي للمرأة، قائلة: "بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته.. قد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر خصوصا مع أولادها قبل أي حاجة تانية".

وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم.. كوني فخورة إنك أُم وإنك قادرة، إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايماً متفائلة وقوية مهما حصل.. الأمومة أغلى من أي حاجة.. ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقي أصعب من اللي قبله".

وأضافت: "اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولا، وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد بدأت بالظهور مرتدية الحجاب بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.