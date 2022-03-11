حورية فرغلي: "معملتش فلوس من الفن عشان مصرفة وعندي ثروة من أهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها لم تحقق ثروة مالية من عملها الفني رغم أنها كانت تحصل على أجور مرتفعة.

وقالت حورية، ببرنامج "حبر سري": "أنا عندي ثروة من أهلي والفلوس اللي بتيجي من التمثيل بصرفها على شغلي من شراء اكسسوارات وملابس، وبحب أصرف على شغلي لو منتج مش هيصرف، وأنا معملتش فلوس عشان مصرفة".

وتابعت، أن الفنانة رانيا محمود ياسين هي الوحيدة من الوسط الفني التي تسأل عليها بعد كل أزمة أو عملية، متابعة: "رانيا هي الوحيدة اللي بتسأل عليا بعد كل أزمة أو عملية، وقبل العملية كان في ناس كتير بتكلمني عمري ما شوفتهم".

وأضافت: "بعد ما رجعت من العملية مبقاش فيه اتصالات من حد، وأنا كنت مجاملة مع الوسط الفني ومازلت مجاملة ومحدش وقف جانبي خالص، وأنا متعودة على الوحدة وهي احلى حاجة".

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل "أيام" والذي عُرض بداية من يوم 23 نوفمبر 2021، على منصة "شاهد"، مع النجوم: شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندا موسى، مي القاضي، وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، ومحمد دسوقي وغيرهم، وتدور أحداثه في 45 حلقة، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.