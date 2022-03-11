روبي تغني "قلبي الجامد" وترقص.. وهكذا علق الفنانين والجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روبي، متابعيها وجمهورها، فيديو لها وهي ترقص على أغنية "قلبي الجامد" لـ يحيى علاء.

ونشرت روبي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونال الفيديو إعجاب متابعيها، لتنهال عليها التعليقات من الفنانين والجمهور.

وجاءت تعليقات الفنانين، كالتالي، كتبت الفنانة جيلان علاء "قمر والنبي"، وكتبت نسرين أمين "قمر حبيبتي"، وكتبت مايان السيد "قمر"، وكتبت ملك أحمد زاهر "قمر".

بينما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوتك"، "لا هي الغزالة رايقة أوي"، "انتي عسل، خفة دم الدنيا فيكي"، "سكرة".

يذكر أن روبي تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل"رانيا وسكينة" من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان وصبا الرافعي.