مايا دياب توجه رسالة لـ يسرا في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مايا دياب، رسالة للفنانة الكبيرة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق يوم 10 مارس من كل عام.

وكتبت مايا، عبر حسابها على"تويتر": "عقبال المية سنة يا أجمل نجمة، منورة الدنيا بجمالها وضحكتها.. بحبك من قلب قلبي.. مصر فخورة بيكي والعالم العربي بيعشقك.. يسرا".

وتشارك يسرا في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "أحلام سعيدة".

كانت قناة ON قد كشفت عن عرضها مسلسل "أحلام سعيدة" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المسلسل يشارك في بطولته غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ومن إنتاج جمال العدل.

كما يعرض مسلسل "أحلام سعيدة" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT ".