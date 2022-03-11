نبيل شعيل: كورونا أبعدتني عن الجمهور.. ولكن!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان نبيل شعيل، عن سعادته بلقاء جمهور الكويت في مهرجان فبراير الكويت.

وقال بوشعيل في تصريحات صحفية على هامش حفله الذي شهدًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا في قاعة أرينا بمجمع 360:

“كورونا أبعدتني عن الجمهور الكويتي لمدة عامين، ولكن جهزت لهم العديد من الأعمال والاختيارات المتنوعة”.

وثمن تنظيم “روتانا” لهذا الحدث الفني، قائلاً: “نفخر أن في الكويت قاعة مثل أرينا وسعيد بالتنظيم الجيد”.

وحظي بوشعيل باستقبال جماهيري كبير بمجرد أن أعتلى المسرح ما دفعه لتغيير خطته، قائلا: “هذا الجمهور ما يصير نغني له على طول، نسولف وياكم شوي”.

ويعد هذا الحفل الثالث من سلسلة حفلات فبراير الكويت وسوف تختتم الفنانة المصرية أنغام الأمسية.