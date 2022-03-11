“حُكم نهائي.. مصطفى قمر خارج السباق الرمضاني 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطر الفنان مصطفى قمر لتأجيل تصوير مسلسله الدرامي “حكم نهائي”، والذي كان مقرراً عرضه في شهر رمضان.

ويشاركه البطولة نضال الشافعي، مجدي كامل، نيرمين الفقي، بشرى، وميريهان حسين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج فهمي عبدالعزيز.

ويدور في إطار اجتماعي درامي بعيداً عن الكوميديا التي اشتهر بها مصطفى، وذلك لضيق الوقت وعدم التمكن من الانتهاء من التصوير حتى نهاية الشهر الكريم.

يذكر أن مصطفى قمر شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فارس بلا جواز”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث جسد دور فارس، الشاب الذي يرفض الزواج، ويتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل 60 يوماً، مقابل الحصول على الميراث “30 مليون جنيه”.