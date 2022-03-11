عائشة بن أحمد في “ملف سري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد في تصريحات صحفية عن شخصية “مريم” التي تخوض بها السباق الرمضاني لعام 2022 عبر مسلسل “ملف سري” مع النجم هاني سلامة، وقالت إنها فتاة متمردة عاشت في أوروبا وأُجبرت على العودة إلى مصر، ومع مرور الأحداث تنشأ قصة حب بينها وبين هاني سلامة.

ونفت عائشة وجود تشابه بين الشخصية التي تقدمها في “ملف سرى”، ودورها في رمضان الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن”. وأوضحت أنها تعمل على تنوع الأدوار التي تؤديها.

ويشارك في بطولة مسلسل “ملف سري” النجوم ماجد المصري، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي وإيمان يوسف. والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

وعبرت عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة تجاه الشخصيتين التي قدمتهما في فيلم “ريتسا”، من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.