فرقة رولينغ ستونز تحتفل بعامها الستين.. جولة في أوروبا وألبوم للمناسبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت فرقة الروك العالمية ​رولينغ ستونز​ أنها ستحتفل بعامها الـ 60 بطريقة مميزة؛ حيث بدأت التحضير لجولة موسيقية في أوروبا، على أن يتبع الجولة ألبوم للمناسبة عينها.

وفي 14 آذار/ مارس ستعلن الفرقة​ عن برنامج الحفلات، وقد ذكرت بعض التقارير عن مصادر مقربة من الفريق، أن أول حفلة من جولة الفرقة ستكون في شهر حزيران/ يونيو في ملعب انفيلد في مدينة ليفربول، الذي يتميز بقدرة استيعابية تصل إلى 53000 شخص.

وبهذا ستعود الفرقة إلى المدينة بعد نحو 50 عاماً من الحفل الذي قدمته في ليفربول عام 1971.

الرولينغ ستونز‏ هي فرقة روك موسيقية بريطانية، تأسست في مدينة لندن في عام 1962، وتضمنت الفرقة في البداية كأعضاء، كلاً من: المغني ميك جاغر، وكيث ريتشاردز، و برايان جونز، وبيل وايمان، وتشارلي واتس.

وتأثرت الفرقة بشكل كبير بفناني البلوز والروك الأمريكيين تشك بري ومدي ووترز.

وحصدت الفرقة شهرة كبيرة عام 1965 بعد إنتاجهم لأعمال من بينها: The Last Time، وI Can’t Get No Satisfaction.. تلا ذلك عدد من الأغاني الناجحة مثل: 19th Nervous Breakdown، وPaint It Black.. في فترة “صيف الحب” عام 1967 قاموا بإنتاج ألبوم مطول (LP)، وعادوا إلى عالم موسيقى الروك في العام التالي مع أغانٍ، منها: Sympathy for the Devil وJumpin’ Jack Flash.

وفي عام 1969 غادر برايان جونز الفرقة، وعثر عليه (لاحقاً) ميتاً في بركته المائية، حل عازف القيثارة (الإيتار) ميك تايلور بديلاً له في الفرقة، وقد نفّذ عدداً من أشهر أغاني رولينغ ستونز مثل: Brown Sugar وTumbling Dice وAngie، قبل أن يرحل عن الفرقة في عام 1974، وعلى أثر ذلك أصبح روني وود عازف القيثارة الثاني بالفرقة.