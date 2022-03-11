ليست المرّة الأولى.. ريهانا تثير الجدل بإطلالة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت إطلالة الفنانة العالمية ريهانا الأخيرة، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ ارتدت حذاءً غريباً جدًّا، والأوّل من نوعه على الإطلاق.

فقد نشرت النجمة مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، صدمت فيها المتابعين بغرابة حذائها وتنسيقها الغريب؛ إذ ارتدت ريهانا حذاءً عالياً جداً، وبطيات عديدة، مع بنطلون من الجينز وتوب باللون الأبيض أبرز حملها، ونسقت فوقها معطفاً طويلاً من الفرو واللون البني.

وقد ظهرت النجمة مؤخراً بالكثير من الإطلالات الصادمة التي أثارت الكثير من ردود الفعل بين رواد الإنترنت، الذين اعتبروا أن جرأة النجمة في إطلالاتها قد بدأت تبتعد عن الأناقة وتتجه نحو الابتذال.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بأحدث إطلالة للنجمة العالمية ريهانا مع حبيبها أساب روكي.

وظهرت النجمة ببطن منتفخ جداً، وهي ترتدي معطفاً باللون الزهري، وقد بدت النجمة أنها بشهور متقدمة من الحمل، وكان إلى جانبها حبيبها ASAP البالغ من العمر 33 عاماً.

وقد التقط المصور مايلز ديغز، المعروف باسم “ديغزي” لصالح “Shutterstock” الصورة في شوارع مدينة نيويورك، وتحديداً في هارلمز، الحي الذي نشأ فيه أساب واسمه الحقيقي راكيم مايرز.

وتساءل رواد الإنترنت عن نوع طفل ريهانا الأول، إن كان صبياً أم فتاة، وعلى الرغم من أن الأمر مجهول حتى الآن، إلا أن البعض توقع أن تكون فتاة لأنها كانت ترتدي معطفاً زهري اللون.

وقد ذكرت مجلة Entertainment Tonight أن الثنائي سعيدان بأنهما تمكنا من إبقاء الأمر سراً حتى وقت متقدم من الحمل.