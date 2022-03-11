شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "أمر تكليف" لفرقة المسرح الحديث ينهى جولته بالمحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهي العرض المسرحي " أمر تكليف " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، جولته في المحافظات اليوم الجمعة الموافق 11 مارس، حيث قُدم العرض بدءً من يوم الأحد الماضي في محافظة المنيا.

وجاء ذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، ويشرف علي تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمود الشرقاوي، ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة المنيا، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن عرض "أمر تكليف" مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة عن بطولات جنود القوات المسلحة، العرض صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب،فادي خفاجي، محمد الاحمدي، إيهاب بكير،محمد عمر، أحمد صلاح، إبراهيم حسن، سامح الخطيب،ميريت، أسماء ماهر سليم، موسيقى وألحان أحمد حمدي، أشعار طارق علي، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.