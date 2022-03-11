شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتذكر شقيقه الراحل بأغنية ورسالة مؤثرة: كان نفسى ادعمك وأنت عايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان رامي صبرى، جمهوره ومتابعيه، أغنية بصوت شقيقه الراحل كريم صبرى، الذى توفى نتيجة "اسفكسيا الغرق"، حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بترعة ومقاومته الغرق، وعلق رامى صبرى، برسالة مؤثرة علي الأغنية التى شاركها لشقيقه: "كان نفسي ادعمك وانت عايش، ولكن دي اراده الله.. الله يرحمك يا غالى".

ورحل عن عالمنا، كريم صبرى، شقيق المطرب رامى صبرى، يوم الأحد 11 يوليو من العام الماضى، إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم عمرو دياب و تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وإليسا وأصالة وإيهاب توفيق وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.

وطرح النجم رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية بأن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.