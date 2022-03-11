شكرا لقرائتكم خبر عن حلاق وبحار وبقال .. طرائف جوابات عرسان فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قديما كانت الخطابات هى وسيلة التواصل بين المعجبين والفنانين، وكان نجوم الزمن الجميل يتلقون مئات الخطابات من المعجبين وكانت هذه الخطابات تحمل الكثير من الحكايات والمشاعر والطرائف أيضاً.

وكان من بين النجمات اللاتى كن يتلقين مئات الخطابات من المعجبين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التى تلقت العديد من الجوابات من معجبين عرضوا عليها الزواج ، وأبدوا مشاعر الحب التى وصلت إلى حد الجنون.

وفى حوار نادر روت فاتن حمامة بعض الطرائف التى حملتها خطابات العرسان ، وكان من بينها خطاب من بحار بإحدى شركات البواخر فى الاسكندرية ، قال لها فى خطابه أنه زار جميع بلاد العالم وتعرف على العديد من النساء ولم تستطع اى منهن أن تستحوذ على قلبه، مؤكدا أنه عاش لفترة فى إيطاليا وتعرف على النجمة أنجريد بريجمان وأنها حاولت التقرب منه ولكنه لم يهتم بها لأن قلبه مشغول بفاتن حمامة.

وعرض البحار فى خطابه الزواج من سيدة الشاشة العربية ، مؤكدا أنه سيجعلها تلف العالم معه وإن لم تكن تحب السفر سيستقيل من عله ويعمل ممثلاً حتى يمثل أمامها دور المحب الولهان، مهدداً بأنها إذا رفضت طلبه سيسافر غلى إيطاليا ويتزوج أنجريد بريجمان.

كما تحدثت فاتن حمامة عن خطاب من معجب كتب لها أن والده يمتلك محل بقالة فى المركز و30 فدان وطاحونة وأنه الوريث الوحيد، مشيرا إلى أنه حصل على الشهادة الابتدائية ويعمل مع والده فى محل البقالة نهاراً ، ويذاكر ليكمل دراسته ليلاً، وإذا قبلت الزواج منه سيجتهد فى دراسته حتى يصبح جديراً بها، أما إذا رفضت طلبه وأهملت الرد عليه كعادتها سيترك محل والده ودراسته وبلده ويهيم فى الأرض بعد أن يكتب قصة حبه لها تحت عنوان " مجنون فاتن"، لتعرف الأجيال مأساته كما عرفت مأساة مجنون ليلى.

أما المعجب الثالث الذى عرض فى خطابه الزواج من فاتن جمامة فكان حلاقاً فى إحدى قرى الوجه البحرى وكتب خطابه على طريقة عبدالفتاح القصرى ليبدأ الخطاب قائلاً :" حبيبتى ممثلة الشرالأولى..أذكرك بنفسى فأنا آبلتك فى الاسكندرية وانتى بتشوفى أحد أفلامك وسلمت عليكى وانتى كمان سلمتى عليا، لكن الزحمة منعتنى من الكلام معاكى، وكان بودى أعرض عليكى الجواز، فهل يافاتن أقدر اشوفك علشان نتكلم بصراحة فى الموضوع ده، ابعتى لى جواب على الصالون بتاعى بس اكتبى على الظرف خصوصى جدا جدا علشان محدش يفتحه"

كما تلقت فاتن حمامة خطاب من عريس رابع يقول لها أنه رأى فى المنام أنه يعيش فى قصر كبير له حديقة جميلة وواسعة، وعندما سأل أحد مفسرى الأحلام قال له أنه سيكون أسعد إنسان ويتزوج من يحب، وعندما أخبر مفسر الأحلام أنه يحب فاتن حمامة نصحه أن يعرض عليها الزواج، فعمل بنصيحته.