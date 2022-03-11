مسلسلات رمضان 2022 ..المخرج محمد سامي يعلق على بوستر "رانيا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج محمد سامي، على البوستر الرسمي لمسلسل "رانيا وسكينة" الذي تخوض بطولته زوجته الفنانة مي عمر والفنانة روبي، موجها التهنئة لهما.

ونشر سامي، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك مي عمر وروبي، إن شاء الله هيبقى أجمد مسلسل في رمضان، مبروك المخرجة الكبيرة شيرين عادل والمؤلف الجامد محمد صلاح العزب والمنتج الكبير أمير شوقي والمنتج الفني الجامد تامر فتحي، مسلسل رانيا وسكينة على mbc مصر".

وكانت مي عمر، طرحت البوستر الرسمي للعمل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رانيا وسكينة رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله على mbc مصر، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج أمير شوقي".

فيما كانت قناة "mbc مصر" كشفت عن عرضها مسلسل "رانيا وسكينة" عبر شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.