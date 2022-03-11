شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام بدون طعام .. عندما أوشكت سامية جمال على الموت جوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوال حياتها تمتعت الفراشة سامية جمال برشاقة كبيرة وقوام ممشوق وكانت تحافظ دائما على وزنها ورشاقتها ، كما عرفت طوال حياتها بالتزامها الفنى وحرصها على الدقة والالتزام بأوامر المخرجين الذين تعاونت معهم، حتى أنها كادت فى إحدى المرات أن تموت جوعاً بسبب أوامر المخرج.

وتحدثت الفراشة سامية جمال خلال مذكراتها التى نشرتها الصحف فى وقت مبكر من حياتها الفنية عن موقف تعرضت له فى بداية مشوارها الفنى كادت بسببه تفقد حياتها.

وقالت الفراشة أن الموسيقار محمد عبدالوهاب رشحها فى بداية حياتها الفنية للمشاركة فى فيلم من إنتاجه وهو فيلم " الحب الأول" والذى قامت ببطولته رجاء عبده وجلال حرب، على أن تقوم الفراشة سامية جمال بالدور الثالث فى الفيلم الذى أخرجه المخرج جمال مدكور.

وأوضحت سامية جمال أنها لم تكن بدينة فى هذا الوقت ولكن المخرج حين رآها أمرها بأن تنقص وزنها قليلاً، ونظراً لحرصها على القيام بهذا الدور والالتزام بأوامر الخرج حبست الفراشة نفسها فى غرفتها لمدة 3 أيام انقطعت خلالها عن الطعام ، حتى انهارت صحتها ولم تعد قادرة على السير أو حتى الكلام.

وأشارت الفراشة إلى أنها انقطعت خلال الأيام الثلاثة عن العمل فى الصالة التى كانت ترقص فيها، فزارتها صديقة كانت تعمل معها، ولكنها شعرت بالصدمة حين رأتها بهذه الحالة من الهزال والضعف، وأسرعت تستدعى الطبيب لإنقاذها من الموت.

ورغم الحالة التى كانت عليها الفراشة إلا أنها شعرت بالفرح حين وقفت على الميزان ووجدت نفسها أقل من الوزن الذى أراده المخرج ن فذهبت إليه وهى سعيدة بهذه النتيجة، ولكنه ما كاد أن يراها حتى صرخ فى وجهها قائلاً :" ايه المنظر ده انتى بتطلعى فى الروح"، فلما روت له سامية جمال ما حدث طلب منها أن تعوض بعض ما فقدته من وزن حتى تستطيع المشاركة فى الفيلم ولا تظهر فيه مريضة هزيلة، فعادت الفراشة لتقضى يومين لا هم لها فيهما سوى الأكل حتى تكتسب بعض الوزن لتشارك فى الفيلم وتنفذ أوامر المخرج.