شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تصوير إضافية لمسلسل "جزيرة غمام" للانتهاء منه قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "جزيرة غمام"، الاستعانة بوحدة تصوير أخرى بجانب المخرج حسين المنباوى، ويقودها المخرج إسلام خيرى وفريقه، لسرعة الانتهاء من التصوير، وتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للعمل، حيث يصور أبطال المسلسل على مدار الـ 24 ساعة فى العديد من الديكورات، والمقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة، حيث بدأت القناة فى عمليات الدعاية الخارجية بطرح البانرات الخاصة بالعمل فى الطرق الرئيسية وذلك قبل 25 يوما من حلول شهر رمضان.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول للمسلسل، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى قبل فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.