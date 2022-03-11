حمدي الميرغني يعلن انطلاق أولى عروض مسرحيته "يا ألعب يا أغلس" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان حمدي الميرغني، عن انطلاق أولى عروض مسرحية "يا ألعب يا أغلس"، أمس الخميس، على مسرح محمد العلي بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الميرغني، بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسرحية (يا ألعب يا أغلس)، على مسرح محمد العلي موسم الرياض، البوليڤارد من يوم١٠ مارس إلى ١٣ مارس".

على جانب آخر، يشارك حمدي الميرغني في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الكبير أوي ج6".

مسلسل "الكبير أوي" يعود في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم.

ويعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6"، حصريًا على شاشة ON، وعبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT".