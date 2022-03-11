مسلسلات رمضان 2022.. دنيا عبدالعزيز ومادلين طبر في كواليس "ملف سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز بصحبة الفنانة مادلين طبر والفنانة رحمة حسن، في كواليس تصوير مسلسل "ملف سري" المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة "سي بي سي".

ونشرت دنيا، صورة لها مع مادلين طبر ورحمة حسن، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملف سري رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله".

مسلسل "ملف سري" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، أحمد سعيد عبدالغني، تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي.

يذكر أن دنيا عبدالعزيز شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، عايدة رياض، فتوح أحمد.