شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيهان فاضل .. اكتشفها خيرى بشارة وغيابها يثير التكهنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة جيهان فاضل بعيد ميلادها اليوم الجمعة، والتى تعد إحدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة رغم ظهورها فى أدوار ثانوية في بعض الأعمال مع بداية انطلاقتها الفنية، واختفت فترة عن الظهور الفنى لمدة 7 أعوام وأثار هذا الاختفاء الكثير من التساؤلات، بعدما أشارت أقاويل إلى أنها تمكث بكندا برفقة أبنائها الثلاثة وتمتهن بعض الأعمال، دون التأكد من حقيقة ذلك الأمر.

بدایة جيهان فاضل كانت من خلال المسرح الجامعى بالجامعة الأمریكیة، والذى قدمت علیه العدید من الأعمال المسرحیة، ومنھا اتجھت إلى التليفزیون، واكتشفها المخرج خيرى بشارة من خلال بعض العروض المسرحية الجامعية التى كانت تقوم بها والأعمال التى كانت تقدمها مع عدة فرق على مسرح الطليعة، وقدمها فى فيلمه "آيس كريم فى جليم" سنة 1992 من بطولة النجم عمرو دياب، ثم شاركت بعدها فى عدة أعمال فى فترة التسعينيات منها "التحويلة، إنذار بالقتل، أرض أرض وجبر الخواطر" آخر أعمال المخرج عاطف الطيب، "الشرف، خريف آدم، قشطة يابا، سهر الليالى، امرأة هزت عرش مصر".

وقدمت العدید من المسلسلات مثل "أرابیسك" مع صلاح السعدني، و حياة الجوهرى، و"امرأة من زمن الحب" مع سمیرة أحمد، و"في أید أمینة" مع یسرا، و"موجة حارة"، و"تحت السیطرة"، تزوجت من مصمم الأزياء عمرو حمدى الذى توفى عام 2012 بأزمة قلبية، ولها منه ثلاثة أبناء هم أدهم وزياد وعالية.