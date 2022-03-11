هيا الشعيبي تعلن براءتها من “شكوى كيدية مرفوعة من المدعوة الهام الفضالة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 مارس 2022 05:43 صباحاً - اعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي براءتها من ما اسمتها بالشكوى “الكيدية” التي رفعتها ضدها مواطنتها الفنانة الهام الفضالة.

ونشرت الهام الفضالة صورة لها ولمحاميها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها: “براءة الفنانة هيا الشعيبي من شكوى كيدية مرفوعة من المدعوة الهام الفضالة بعد ترافع المحامي الدكتور سعد الحسين الذي أكد على ثقته بالقضاء الكويتي الشامخ”.

يذكر ان مريم البحر، محامية الفانة الهام الفضالة كانت قد اعلنت عبر حسابها على انستغرام مطالبتها بتعويض قدره 50 الف دينار كويتي لموكلتها.

ونشرت البحر صورة لها مع الهام الفضالة وعلقت عليها كاتبة: “بعد صدور حكم بإحالة الدعوى المدنية ضد فنانة مشهورة المحاميه مريم البحر تطالب بتعويض 50 ألف دينار لصالح موكلتها الفنانه الهام الفضالة في الدعوى المدنيه”.