شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين تلميذ عبد العزيز مخيون فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد أمين فى مسلسل "جزيرة غمام" مع النجوم مى عز الدين وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، ويقدم أمين ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، شخصية "عرفات" أحد المتتلمذين على يد الشيخ الحكيم عبد العزيز مخيون، مع فتحي عبد الوهاب ومحمد جمعة، ويبتعد بهذا الدور عن الكوميديا التي اشتهر بها فى معظم أعماله الفنية.

وينتهى صناع العمل من تصوير عدة مشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى خلال الأيام الماضية، وانتقلت أسرة المسلسل حاليا لمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، .

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية فى هذا الوقت، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والأماكن العربات وغيرها، ويشارك فى بطولة المسلسل الفنانان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون. والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى