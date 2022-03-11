عمرو سعد يكشف عن بوستر جديد لـ"توبة"..ويعلق: "في مواجهة الجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان عمرو سعد، عن بوستر جديد لمسلسله الرمضاني "توبة" المقرر عرضه على قناة "إم بي سي مصر"طوال شهر رمضان.

ونشر عمرو، بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توبة في مواجهة الجميع.. رمضان ٢٠٢٢".

وكانت قناة "mbc مصر" كشفت عن عرضها مسلسل "توبة" في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت "mbc مصر" بوسترات مسلسل "توبة" عبر صفحتها الرسمية بموقع"فيسبوك"، مصحوبة بتعليق: "توبة في رمضان 2022 على MBCMASR.. رمضان يجمعنا.. شاشة واحدة فقط تجمع كل هؤلاء النجوم".

كما يعرض مسلسل "توبة" عبر منصة "شاهد" في رمضان 2022.

مسلسل "توبة" بطولة: عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.