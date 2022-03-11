اليوم.. أحمد أبو زهرة و"طبلة الست" ضيوف "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الدكتور أحمد عبدالرحمن أبو زهرة المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وابنته عازفة الكمان "مريم"، وفرقة "طبلة الست"، وذلك في حلقة الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة CBC.

يتحدث أبو زهرة عن كواليس الأحداث السعيدة الأخيرة في عائلة والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة. كما تعزف ابنته مريم مقطوعة على آلتها الموسيقية، إذ حصلت "مريم" على الجائزة الفضية في مسابقة "كسارة البندق"، وهي واحدة من أهم مسابقات الموسيقى الكلاسيكية في العالم، وينظمها التليفزيون الروسي وتقام في العاصمة الروسية موسكو.

ويكشف أبو زهرة لأول مرة تفاصيل افتتاح مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكيف سيشهد عرضا أوبراليا مستوحى من رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي "نجيب محفوظ".

كما يتحدث عن فترة إصابة والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وتفاصيل علاقته به وبأحفاده.

وفي نفس الحلقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي فرقة "طبلة الست"، وهي أحد فرق الطبلة والتراث الفلكوري. واشتهرت الفرقة بإحياء عدد كبير من الحفلات مثل مهرجان الطبول للسلام ومهرجان إيزيس ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. وتتكون الفرقة من 6 سيدات يعزفن موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر.

وتتحدث مديرة الفرقة سها محمد عن حلمها بإنشاء تلك الفرقة الموسيقية، وعن الكيفية التي تختار بها الأغاني، حيث تُعد ورشة لتعليم السيدات العزف على الطبلة؛ وتحلم أن تتكون الفرقة من 50 عازفة إيقاع.