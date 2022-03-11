مسلسلات رمضان 2022.. ملك بدوي: أنا ماجي في "أحلام سعيدة" ويسرا تهتم بالجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي

نشرت الفنانة ملك بدوي عبر صفحتها على انستجرام صورا لها من كواليس تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"، امقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وأكدت الفنانة ملك بدوي، في بيان صفحي أنها سعيدة للغاية بالعمل مع النجمة الكبيرة يسرا، لافتة أن يسرا تهتم بالجميع وتنصح الجميع، وتضحك ملك وهي تؤكد أنها من الصدف الجميلة أن تعمل مع يسرا بعد موقف طريف حدث العام الماضي عندما كانت تشاهد مسلسلها مع والدتها وخاطبتها أمها قائلة "يا رب تشاركي في مسلسل يسرا العام القادم".

وأشارت ملك إلى أنها تحقق حلم آخر بمشاركتها في "أحلام سعيدة" إذ تلتقي بالمخرج عمرو عرفة "مخرج كبير يهتم بأدق تفاصيل العمل ويوجه الممثل ويهتم بأدائه ولا يترك أي مشهد الا وهو مطمئن تماما لطريقة تنفيذه".

وأضافت "سعيدة أيضا أن العمل سيناريو لمخرجة كبيرة أيضا هي هالة خليل". كما تعتبر ملك دور ماجي في "أحلام سعيدة" هو دور جديد عليها به مساحات تمثيلية كبيرة تزيد من استمتاعها به.