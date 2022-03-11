وصلة رقص لـ صفاء سلطان مع ابنها أملي على انغام ميريام فارس.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 11 مارس 2022 03:50 صباحاً - احتفلت أملي ابنة الفنانة الأردنية المقيمة في سوريا، صفاء سلطان، بعيد ميلاد والدتها، قبل الموعد الحقيقي له، في الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث إنها من مواليد هذا اليوم عام 1980.

وظهرت أملي مع والدتها وهما ترقصان على وقع أغنية ميريام فارس ”حالة حلوة“، وبدت الأم وابنتها في حالة تناغم وانسجام، فيما فوجئ العديد من المتابعين أن لصفاء سلطان ابنة شابة.

ووثقت أملي فيديو رقصها مع والدتها عبر صفحتها على إنستغرام، ووجهت إليها رسالة قالت فيها: ”كل عام وانتي الخير والفرح بحياتي يا قوتي وسندي رفيقة ايامي الحلوه والسيئه جيشي الوحيد اماني وفرحة قلبي جنتي وحنونتي منزعل ومنرضى ومنبكي ومنضحك سوا لاخر يوم بحياتنا محظوظه فيكي وبحبك كتير يخليلي ياكي يا اختي ورفيقتي وأمي الجميله تبقى ضحكتك مضوية الدنيا وتبقي بصحتك وقوتك وجمالك كل العمر❤️‍“.

وتلقت الأم وابنتها التهاني والتبريكات من الجمهور، متمنين لهما حياة مستقرة وسعيدة، بينما أبدى البعض استغرابه بالقول: ”معقول عندها بنت بعمر الشباب“، و“ما شاء الله هاي بنتها؟“.