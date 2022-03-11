زينب العسكري تستعيد ذكرياتها في “طاش ما طاش” مع عبدالله السدحان.. وماذا قالت عن عودتها للتمثيل؟

كتب امير فتحي في الجمعة 11 مارس 2022 03:50 صباحاً - استرجعت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري ذكرياتها في مسلسل “طاش ما طاش” خلال لقائها بالفنان عبدالله السدحان على هامش حضورها لعرض مسرحية “أبو مساعد في مهب الريح” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشاركت زينب فيديو عبر تويتر جمعها بعبدالله علقت عليه “سعدت بالدعوة الجميلة لحضور مسرحية (أبو مساعد في مهب الريح)، سعدت جدا بلقاء الأستاذ الفنان القدير عبدالله السدحان يوم مميز استرجعنا اجمل ذكرياتنا والمواقف الجميلة في مسلسل (طاش ماطاش)”.

كما لفتت زينب بالفيديو إلى أن الناس لم تملّ من العمل وهناك من يشاهده، ليعلق عبدالله “طاش ما طاش من النص والقصة وأداء الممثلين تناسب كل جيل”.

وفي فيديو آخر ورداً على سؤال إن كانت قد اشتاقت للتمثيل علّقت زينب ” دائما حماس أحبابي والمقربين مني ومتابعيني والفنانين اللي معاي في المجال لعودتي للمجال الفني، حماسكم وتقديركم لفني يسعدني لكن قرار العودة يجب أن يكون مدروس بدقة، حاليا افكر بتقديم برامج انسانية اجتماعية قريبة لقلوب الناس” السدحان أيضًا علّق على عودتها “بجيبها والتصوير لن يكون بالرياض بل في مكان ثان”.