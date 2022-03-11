شاهد.. الهام شاهين لمؤيدي داعش ومنتقدي دورها في “بطلوع الروح”: “انا بعمل واحدة منكم انتم زعلانين ليه؟”!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 مارس 2022 03:50 صباحاً - ردت الفنانة المصرية الهام شاهين على الانتقادات التي طالتها بسبب دورها مسلسل “بطلوع الروح” قبل عرضه في رمضان، حيث تظهر كقائدة للجيش النسائي التابع لتنظيم داعش.

كلام الهام شاهين جاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر جديدة” على قناة ETC حيث قالت “اللي ضد داعش حينبسط ان نحن نعمل المسلسل عشان بنكشف ارائهم وافكارهم المغلوطة والعنف الذي لا يمت للدين بصلة ولو انتوا مع داعش ما انا بعمل واحدة منكم انتم زعلانين ليه انا معاكم بقول افكاركم”.

ولفتت إلى أنها تقوم بدورها باقناع وإيمان بما تقوله وهل أحد لا يعلم أن هناك رجالًا ونساء من داعش، واصفة مخرجة العمل كاملة بو ذكري بالعبقرية كونها ستقدم عمل لم يعرض مثله على الشاشة و نانسي عبدالفتاح مقدمة صورة مبهرة والنص مكتوب بشكل رائع “.

وأوضحت أنها تقدم دور جديد عليها لا هي قامت به ولا أحد من قبلها، مشيرة الى أن كل الممثلين بالعمل على أعلى مستوى ومع كاملة نقدم عمل من النادر تكراره.

وأشارت إلى أن المسلسل من العيار الثقيل جداً ولا يمكن وصف حجم التعب أمام وخلق الكاميرا، وأعداد رهيبة مشتغلة بالعمل وعمل متعب ومكلف ويحتاج الى وقت طويل وكان مطلوب أن يكون 30 حلقة وكاملة قالت أن يكون 15 حلقة”.