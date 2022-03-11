ظهور نادر لوالدة هيفاء وهبي في عيد ميلادها.. لن تصدقوا جمالها والجمهور «عيلة ما بتكبرش أبدًا» – (شاهد)!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 مارس 2022 02:43 صباحاً - تعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أحد أهم النجمات على الساحة الفنّية، وتتمتع بشعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي، ولها رصيد كبير من الأغنيات التى ارتبط بها الجمهور، كما تميزت في السنوات الأخيرة بالأدوار الدرامية في الأعمال التي قامت ببطولتها في الأفلام والمسلسلات

وخطفت سيدة عبدالعزيز إبراهيم جاد، والدة الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار نحوها، من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، في حفل عيد إبنتها النجمة اللبنانية التي إحتفلت به وسط عائلتها وأصدقائها في أجواء مميزة ومرحة.

وانتشرت صور والدة الفنانة هيفاء وهبي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بكثافة، بعدما كشفت هيفاء، عن صورة لها ليتغزل الجمهور بجمالها، وسط حديث من جانب البعض عن ملامحها والتشابه الكبير بينها وبين ابنتها.

وتم تناقل صورة والدة هيفاء وهبي، بين العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أن والدتها مصرية الجنـسية ومظهرها وملامحها تجعلها لا تتخطى الخمسين من عمرها، فينا أثنى البعض على جمال هيفاء وهبي، معلقين: شنو هاي العائلة ما يكبرون أبدًا؟

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب هيفاء على «إنستجرام»، نشرت الفنانة اللبنانية أجواء الاحتفال بعيد ميلادها برفقة عائلتها وأصدقائها وظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية “البنت القوية” لوائل كفوري وأغنيتها “لو كنت” وغيرها من الأغاني.

وكان هذا هو الاحتفال الثاني لهيفاء وهبي من قبل عائلتها، ونشرت عبر إنستجرام إطلالتها الوردية المميزة خلال اليوم.

كشفت هيفاء وهبي هذه المرة على صورة لوالدتها، وسط تفـاعل واسع بين الجمهور فور تداولها على مواقع التواصل الذين قارنوا بين الشبه بينها وبين والدتها وشقيقتها، كما ظهرت هيفاء وهي تلتقط الصور التذكارية مع أصدقائها وترقص على أنغام أغاني عيد الميلاد، كما ظهرت هيفاء وهي تقف أمام كعكة عيد ميلادها الذهبية الفخمة وتقوم بتقطيعها.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وعلى الصعيد الفني كانت هيفاء قد شاركت بعضوية لجنة تحكيم انتخاب ملك جمال لبنان للعام 2021 كما أحييت حفلا مميزاً في دبي.

على جانب آخر انشغلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأيام الماضية في تصوير فيلمها الجديد مع مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وأوس أوس ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلى الصعيد الدرامي لم تعلن هيفاء إن كانت ستشارك بمسلسل لموسم دراما رمضان 2022 بينما كانت أخر مشاركاتها الدرامية ببطولة مسلسل “أسود فاتح” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها ببطولة العمل كل من النجوم أحمد فهمي ومعتصم النهار.

وغنائيًا كانت شاركت النجمة هيفاء في كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان المصري أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

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