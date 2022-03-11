شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا فى العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا، في العين السخنة، اليوم الجمعة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى تحمل اسم "عيان" من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

وكانت آخر أعمال الملحن محمد يحيى أغنية "لو بتحب" للهضبة عمرو دياب الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع عادل حقى، وأغنية "عاملين الصح" للنجم بهاء سلطان وهى من كلمات نصر محروس وتوزيع أكرم عادل .