شكرا لقرائتكم خبر عن يا شياكتك يا صاصا.. صلاح عبد الله ولبلبة فى كواليس مسلسل "دايما عامر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير صلاح عبد الله عن صورة له جمعته مع النجمة لبلبة، من كواليس تصوير مسلسل "دايما عامر"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022، حيث نشر عبد الله، الصور عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "دايما عامر فى رمضان بإذن الله، يا شياكتك يا صاصا.. ولاهه؟".

وأوشك المؤلف أحمد عبد الفتاح على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل "دايما عامر"، حيث يتبقى له 3 حلقات فقط وينتهى بشكل كامل، تزامنا مع تصوير المسلسل، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، حيث يعمل عبد الفتاح مشرفا على كتابة المسلسل وفى نفس الوقت يستعين بمجموعة من الشباب ليشاركوه كتابة بعض الخطوط الدرامية للمسلسل.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.



كواليس مسلسل دايما عامر



الفنان صلاح عبد الله



صلاح عبد الله ولبلبة من تصوير دايما عامر



صلاح عبد الله