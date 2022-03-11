شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أفيش "المشوار" استعدادا لماراثون مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد رمضان أفيش مسلسله الجديد "المشوار" المقرر أن ينافس به فى موسم رمضان المقبل، وعلق على البوستر: "جمهورنا الجبار جيناكم بـ(المشوار).. كل سنة وأنتم طيبين وتمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة".

وتعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان، حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

وكان محمد رمضان نشر مجموعة من الصور ضمن الشخصية التى يجسدها فى أحداث العمل وعلق عليها قائلاً: "باقى 26 يومًا وبأمر الله يبتدي المشوار، ماهر عاشور مسلسل المشوار، ثقة في الله نجاح جبار، رمضان يجمعنا".

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.