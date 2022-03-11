شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز مع مادلين طبر ورحمة حسن من كواليس مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن صورة جمعتها مع الفنانتين مادلين طبر ورحمة حسن، من كواليس مسلسل "ملف سرى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022، بطولة النجم هانى سلامة، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.

ونشرت دنيا الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ملف سري رمضان 2022 إن شاء الله".



دنيا ومادلين ورحمة من كواليس ملف سرى

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف، ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته في ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكي الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقي بمريم المالكي ابنة هارون المالكي وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.