شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: ندمت أنى مكملتش دور "أنيسة" بمسلسل "ليالى الحلمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن سعادتها الكبيرة تجاه دورها في فيلم "ناصر 67"، مشددة على أنها اكتسبت الكثير من الخبرة خلال عملها مع مخرج العمل محمد فاضل، وتابعت:"أنا استفت كتير من هذا العمل لأنه رصد مراحل مهمة من تاريخ مصر.. شرف لى أنى عملت الفيلم ده لأن بيتكلم عن الزعيم ودوره في بناء مصر"، مشيرة إلى أنها اكتسبت خبرة أيضاً من وراء عملها مع الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى،عبر القناة الأولى المصرية، أن السيدة تحية عبد الناصر كانت مثل أي سيدة مصرية كما نراه الآن، وتابعت:" تشرف على الطبيخ والملابس الخاصة بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر".

وفى سياق آخر أعربت "فردوس عبد الحميد"، عن ندمها بسبب عدم إكمالها دور "أنيسة"، بمسلسل "ليالى الحلمية"، وتابعت:" ندمت لم تكمل أنيسة في مسلسل ليالى الحلمية ولو عاد بى الزمن لأكملته من منطلق التزامى أمام الجمهور".

وعلقت "فردوس عبد الحميد"، على دورها بفيلم "أم كلثوم"، قائلة:" الفيلم ركز على حياتها الشخصية لأن رغم مجدها الفني كانت تعيسة في حياتها الشخصية وكل العلاقات العاطفية في حياتها لم تنجح".

وختمت اللقاء بتوجيه رسالة إلى جمهورها قالت خلالها :"أنا سعيدة بهذا التقدير من الدولة وأيضاً وسعيد أيضاً بهذا التكريم من الجمهور خاصة بعد رد الفعل من النادس العادية والمعارف".