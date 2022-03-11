شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: السوشيال ميديا دمرتني نفسيا وسنتين مبصتش في المرايا بسبب التريقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة حورية فرغلي، معاناتها نفسيا من التعليقات المتنمرة عليها على السوشيال ميديا، قائلا: "كان كلام الناس بيفرق معايا على السوشيال ميديا وبعدين مبقاش بيهمني".

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما إبراهيم، أنها بعد آخر عملية عملتها لم تعد تهتم بالسوشيال ميديا، متابعة: "كلام الناس كان بيضايقني وتريقه على شكلي ودمرني نفسيا وقعدت سنتين مش ببص لنفسي في المرايا بسبب السوشيال ميديا وكل اللب كانوا قريبين مني بعدوا".

وعن علاقتها بشقيقتها، قالت: "عندي أختي مش من أمي قطعتني ومش بتحب حد يوجهها في الصح والغلط، وهي أصغر مني، وأختي قاطعتني، لأنها بتتكلم عليا كلام مش كويس، وأختي الثانية دي حبيبتي، وصحبتي، وأختي الأولى، ممكن يكون في غيرة ومعاشرتها صعبة وربنا يهديها".

وأكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها لم تحقق ثروة مالية من عملها الفني رغم أنها كانت تحصل على أجور مرتفعة، مضيفة: "أنا عندي ثروة من أهلي والفلوس اللي بتيجي من التمثيل بصرفها على شغلي من شراء إكسسوارات وملابس، وبحب اصرف على شغلي لو منتج مش هيصرف، وأنا معملتش فلوس عشان مسرفة".

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، عن أن الفنانة رانيا محمود ياسين هي الوحيدة من الوسط الفني التي تسأل عليها بعد كل أزمة أو عملية، متابعة: "رانيا هي الوحيدة اللي بتسأل عليا بعد كل ازمة او عملية وقبل العملية كان في ناس كتير بتكلمني عمري ما شوفتهم".

وتابعت: "بعد ما رجعت من العملية مبقاش فيه اتصالات من حد، وأنا كنت مجاملة مع الوسط الفني وما زالت مجاملة ومحدش وقف جنبي خالص، وأنا متعودة على الوحدة وهي احلى حاجة".

كما كشفت النجمة حورية فرغلى، عن أن أكثر شيء تخاف منه هو المرض لأنها مرت به لسنوات طويلة، قائلة: "المرض بيوصل الواحد أنه يبقى عايز يموت بسبب التعب، ولما تعرضت للمرض فقدت الثقة في نفسي بطريقة غير طبيعية".

وردت الفنانة حورية فرغلى، على الأقاويل التي تتهمها بتشويه شكلها بسبب عمليات التجميل، قائلة: "أنا ملعبتش في شكلي وأنا كنت ملكة جمال مصر ومش محتاجة ألعب في شكلي، وخلال مرضي عملت 15 عملية ولسه فاضل واحدة كمان".

واستكملت: "بسبب المرض محستش بحاسة التذوق والشم ونسيت طعم الأكل لمدة أربع سنوات وبعد آخر عملية رجعوا لي، وخرجت من تجربة المرض أني مستناش سؤال من حد لأن الحب والصداقة شئ مش بيتشحت واعتبر أنك لوحدك في الدنيا".