شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: السيدة انتصار السيسى نموذج للمرأة المصرية المتواضعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إن السيدة انتصار السيسى تعد مثالا للسيدة المصرية البسيطة المتواضعة، ولا يوجد لديها إحساس أنها زوجة زعيم، مشيرة إلى أن المكرمين في احتفالية المرأة المصرية يستحقون التكريم، والاختيار كان جيدا جداً، وتابعت: "الاختيار كان جيدا جداً وأنا سمعت إنها هي اللى اختارت المكرمين.. وأنا أثناء التكريم قلت لها أنا بحبك أوى فردت عليا قائلة وأنا بحبك أكتر".

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى،عبر القناة الأولى المصرية، أن جميع الحضور شعروا بمدى تقدير الدولة لهم، وإحساسهم بهم وبما قدموه في سبيل الوطن.

وأكدت فردوس عبد الحميد أنها قدمت مجموعة متنوعة من أنماط المرأة البسيطة سواء البسيطة أو المتعلمة والطبيب والمحامية، وتابعت: "أنا بحب أغوص في أعماق الشخصية اللى بعملها.. لا بد أن أدرس الشخصية دراسة جيدة حتى تستطيع تجسيدها بالشكل المناسب"، متمنية الاهتمام بالتليفزيون المصرى الذى يعد صرحا كبيرا لكافة المواهب والرموز الفنية المصرية.