شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: كنت أبكى لأذهب مع والدى لبروفاته و"تقدر تطير" نقلة كبيرة فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المطرب محمد عدوية عددا من الأغانى الخاصة به وأغانى والده المطرب أحمد عدوية، خلال استقباله في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة سى بى سى.

وقال المطرب محمد عدوية، خلال البرنامج، إنه حضر وهج النجاح لوالده أحمد عدوية، وكان مبهورا به لأنه كان أسطورة، مؤكدا أن والده ما زال أسطورة.

وتابع المطرب محمد عدوية: "عند كنت أحضر بروفات والدى لم أكن مشاركا معه في ذلك الوقت، ولكنت كنت متفرجا فقط على والدى وكنت مبهورا بأدائه، وكنت أبكى من أجل أن أذهب مع والدى".

وأشار المطرب محمد عدوية إلى أن أغنيته "تقدر تطير من غير جناحات" كان لها نقلة كبيرة في مسيرته الغنائية، مشيدا بالمطرب محمود العسيلى.