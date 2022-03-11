شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان ينعون أنفسهم "بعد عمر طويل".. إسماعيل يس: مات صاحب أجمل فم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا تحب أن يقال فيك بعد عمر طويل؟ ذلك هو السؤال الذى وجهته مجلة الكواكب إلى نجوم الزمن الجميل، وكشفت أجوبتهم عن خفة دم هؤلاء ومآسى بين السطور، وجاءت أجوبتهم:

أنور وجدى

مات فنان مصري، أحس ببلاده فى كل صورة مثلها، وفى كل فيلم أخرجه، وفى كل خطوة أقدم عليها.. مات أنور وجدى، تحيا ليلى مراد.

زوزو ماضى

ماتت فنانة كانت تحب كل شيء.. تحب الإنسانية وتحب فنها، وتحب بلادها، وتحب ابنتها إيفون، وتحب نفسها وتحب البطاطا.

زوزو شكيب

إلى اللقاء فى جنة الخلد يا زوزو.. إلى اللقاء يا أعز الناس.. الساعة 6.30 بالضبط تحت شجرة الخلد.

سراج منير

أحقا مات سراج ؟ إذن لقد انطفأت "لمبة الفن".. من لأدوار عنتر ؟ من لأدوار الفوارس والأسود؟ خلاص رحنا أونطة !

محمد فوزى

مات محمد فوزى، وقد كان يكلم 58 بدلة و39 جوز جزمة و17 دستة كرافتات غير القمصان والمناديل.. مات محمد فوزى فعزاء لفاطمة وماريكا وراشيل .

مارى منيب

مارى ماتت ؟ أحقا ذوت الرشاقة والجمال؟ أحقا لن نراها على المسرح بما عرف عنها من خفة ودلال؟ يا مصيبتك يا سيد يا سليمان ! من يفرش لك الملاية بعد الان ؟!

إسماعيل يس

مات إسماعيل يس صاحب أجمل فم فى العالم.. وكان رحمة الله قبل أن يموت ينتج فيلما عظيما سيعرض قريبا، وأسعار الدخول مخفضة .. فانتهزوا الفرصة.

زينات صدقى

أحقا ماتت زينات ؟ أمال إزاى بيقولوا عمر الشقى بقى.