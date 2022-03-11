محمد ثروت يتذكر سمير غانم.. ويعلق: "الأب الروحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد ثروت، على توجيه التحية للفنان الكبير الراحل سمير غانم من خلال صورة مجسمة للراحل تم وضعها على جدران أحد الأماكن.

ونشر ثروت، صورته مع مجسم سمير غانم وهو يقدم التحية له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحمك يا أستاذ سمير ويسكنك فسيح جناته.. الأب الروحي.. حد غفلني وصورهالي.. أحلى تغفيلة دي ولا إيه".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

يذكر أن محمد ثروت يشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر" بطولة لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، شريف الدسوقي، صلاح عبدالله، إخراج مجدي الهواري.