مسلسلات رمضان 2022.. محمد رمضان يكشف عن أول بوسترات "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني "المشوار" الذي يعرض حصريا على قناة "DMC" طوال شهر رمضان.

ونشر رمضان، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمهورنا الجبار جيناكم بـ (المشوار).. كل سنة وأنتم طيبين، وتمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة.. ثقة في الله نجاح، رمضان جانا".

وظهر رمضان على البوستر الرسمي بمفرده بدون الفنانة دينا الشربيني التي تشاركه بطولة المسلسل، وتواجد رمضان على البوستر وهو ممسكا بـ"شنطة سفر" وينظر بعينيه في حالة استغراب.

مسلسل "المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" الذي عرض العام الماضي، وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، هبة مجدي، تارا عماد.