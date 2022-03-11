ليلى علوي تبكي بسبب متسابقتين في "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تأثرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي خلال تقديم فقرة أداء اختيار تمثيلي قدمتها المتسابقة ناردين فايز وماريا أسامة، وبكت متأثرة بالمشهد ضمن حلقة جديدة من مرحلة المفتاح الذهبي لبرنامج اكتشاف المواهب "الدوم".

وأشادت ليلى علوي بـ أداء المتسابقتين، قائلة: "برافو عليكو أثرتوا فينا ونزلتوا دموعي.. شكرا ليكم"، أما المخرج تامر محسن علق قائلا: "عملتوا مشهد حلو أوي فيه حاجات كتير، ومقلدتوش حد وعملتوه بـ طريقتكم وفيه لحظات مؤثرة وكيميا وتوافق بينكم شكرا ليكم".

وأصبح التصويت متاح للجماهير لإنقاذ المواهب من خلال التصويت في المرحلة الجديدة. وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل ١٠ مشتركين والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم ١١٦ من الإسكندرية، رحمة ضاحي رقم ١١٧ من القاهرة وفارس مصطفى رقم ١٢٠ الأقصر، كروان رقم ١١٩ من القاهرة.

وفي فئة التمثيل نادين خالد رقم ٢١٦ من القاهرة، وآية زيد رقم ٢١٨ من محافظة الإسكندرية ومادونا رقم ٢١٩ هاني من محافظة أسيوط، مريم مصطفى رقم ٢٢٠ من القاهرة ويوسف الجبروني رقم ٢١٧ من بورسعيد.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج ضمت لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، إذ تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.