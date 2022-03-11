حدث بالفن| فنان يعتزل الفن وتحذير إيمي سمير غانم وسعد الصغير ينتقد مذيع "الحدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بتحذير إيمي سمير غانم من صفحة مزيفة، وإعلان شريف إدريس اعتزاله الفن، وتفاصيل دويتو تامر حسني وإليسا، وطرح بوسترات مسلسلات "رانيا وسكينة"، و"الكبير أوي ج6"، وافتتاح الدورة الأولى من "أبيدوس للموسيقى والغناء"، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

إيمي سمير غانم تحذر من صفحة تنتحل شخصيتها

حذرت الفنانة إيمي سمير غانم، من صفحة مزيفة عبر موقع إنستجرام، تستخدم اسمها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الشغل بقى بالشحاتة وبقيت مديون لطوب الأرض".. شريف إدريس يعلن اعتزاله الفن

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، اعتزال الفن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ده أنا من شبرا".. سعد الصغير يوجه رسالة لطارق سعدة بسبب مذيع قناة "الحدث"

رد الفنان سعد الصغير، على المذيع أحمد عبدالعزيز بعد كلام الأخير عنه في حلقة طليقة سعد - برلنتي عامر التي استضافها مؤخرا عبر قناة "الحدث اليوم".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"الكبير أوي 6" ومكي يعلق

كشف النجم أحمد مكي، عن البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي"الكبير أوي 6" الذي ينافس من خلاله في دراما رمضان 2022 .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رمضان 2022.. روبي ومي عمر تتصدران بوستر "رانيا وسكينة"

طرحت الفنانة مي عمر، البوستر البرسمي لمسلسلها الدرامي الجديد "رانيا وسكينة" الذي تنافس من خلاله في دراما رمضان 2022.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رمضان 2022 .. شادي مؤنس يكشف لمصراوي كواليس وضع موسيقى وأغاني "جزيرة غمام"

وصف المؤلف الموسيقي شادي مؤنس، تجربته مع الموسيقى التصويرية وألحان أغاني مسلسل "جزيرة غمام"، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، بالتحدي الكبير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رمضان 2022.. شاهد برومو مسلسل "فاتن أمل حربي" لـ نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن البرومو الأول لمسلسلها الجديد "فاتن أمل حربي" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

افتتاح الدورة الأولى من "أبيدوس للموسيقى والغناء".. هشام عباس نجم الحفل

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار نائبا عن رئيس الوزراء واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد 5 سنوات من "ورا الشبابيك".. تفاصيل دويتو تامر حسني وإليسا

انتهت الفنانة اللبنانية إليسا، من تسجيل أغنية دعائية بمشاركة الفنان تامر حسني، لتقديمها خلال شهر رمضان المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بحب أعمل أغاني نفس نوعية Bazeet".. أبرز ما قاله ويجز ببرنامج "Buckle Up"

كشف مطرب الراب ويجز، عن تفاصيل عديدة حول تجربة الراب وبداياته وأمور عديدة متعلقة بعمله الفني، وذلك خلال حلوله ضيفا ببرنامج "Buckle Up With Big Hass".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا