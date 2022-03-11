فيديو| آيتن عامر تطرح أغنية "كانت بتسهر" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الفنانة آيتن عامر، مساء الخميس، أغنيتها الجديدة "كانت بتسهر" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي أغنيتها الثانية بعد أغنية "بناقص" التي طرحتها مؤخرًا.

أغنية "كانت بتسهر" من كلمات آية عاطف، ألحان نورهان البغدادي، توزيع وميكس وماستر زوم.

يذكر أن الفنانة أيتن عامر، سبق وطرحت أغنية بعنوان "بناقص"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج بتول عرفة.

أيتن عامر شاركت في موسم الرياض مؤخرًا بالعرض المسرحي "سلام مربع" أمام الفنان الكبير محمد هنيدي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن: محمد محمود، غادة طلعت، محمد ثروت وإيمان السيد، إخراج خالد جلال.