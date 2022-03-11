تشارك به يسرا اللوزي.. تفاصيل أزمة مهرجان رؤى للأفلام القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الناقد عصام زكريا، عن وجود أزمة بالدورة الخامسة لمهرجان رؤى للأفلام المصرية القصيرة الذي ينظمه قسم دراسة السينما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكتب زكريا، عبر حسابه على "فيسبوك": "علمت منذ قليل أن هناك مشكلة تتعلق باعتماد لجنة المهرجانات، حيث يجب أن يكون المتقدم بطلب لإقامة مهرجان مؤسسة أو جمعية وليس باسم شخص.. في كل الأحوال أتمنى أن تحل المشكلة الاجرائية سريعا حتى لا نخسر فعالية مهمة تعني بالشباب وتقيمها جامعة لها وزنها وينظمها سينمائيون وأساتذة كبار".

وتابع: "ذهبت إلى افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان رؤى للأفلام المصرية القصيرة الذي ينظمه قسم دراسة السينما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث شرفني المنظمون برئاسة لجنة التحكيم التي تضم النجمة يسرا اللوزي والمخرجين أحمد فوزي صالح وتامر السعيد ومصممة الصوت سلمى رضوان".

واستكمل: "بدأت المراسم وأعلنت أسماء لجنة التحكيم وتم تكريم مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، ثم صعد رئيس المهرجان الدكتور مالك خوري ليعلن أن المهرجان لن يعرض أفلاما! ماذا؟ المهرجان بدون أفلام بسبب إجراءات قانونية، على حد تعبير الدكتور مالك.. قانونية؟".

وأضاف: "منظمو المهرجان لم يصرحوا بالمزيد وقالوا هذا كل ما لدينا.. سألتهم بعد النزول من المسرح، هل أرسلتم الأفلام للرقابة؟.. قالوا نعم منذ شهر كامل.. سألتهم وهل جاءت تصاريح العرض؟.. قالوا لا.. سألتهم هل تقدمتم للجنة المهرجانات بطلب اعتمادكم؟ قالوا نعم، منذ شهور.. سألتهم وهل تم اعتمادكم؟.. قالوا لم يحدث بعد!".

يذكر أن الدور الرابعة للمهرجان، كانت برئاسة المخرج مالك خوري، والمخرجة عرب لطفي المدير الفني، والمخرج خالد أمجد مدير الإدارة، ويعد "رؤى" ھو مهرجان فني ثقافي سینمائي سنوي غير هادف للربح، تقوم بتنظيمه والإشراف عليه لجنة أكاديمية وفنية مختصة يتم تعيينهم من قبل قسم السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.